"Bevete vino, gli astemi non vanno in paradiso". L'omelia ironica a Natale (Di sabato 26 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio Il parroco della chiesa di Borgotrebbia rivolge un invito scherzoso ai fedeli durante la messa di Natale. Il video è subito diventato virale "Vi invito oggi a mangiare bene, a mangiare tutto e a bere con abbondanza, ma non la Coca-Cola! vino buono, perché il vino è segno della vita eterna. In paradiso, fratelli miei, gli astemi non potranno entrare perché si beve il vino". Così, con un'esortazione dal tono scherzoso, Don Pietro Cesena, parroco della parrocchia di Borgotrebbia, in provincia di Piacenza, ha voluto strappare un sorriso ai fedeli durante la messa di Natale celebrata questa mattina. Un'omelia decisamente sui generis, di quelle che sarebbero capaci di convertire alla fede persino un incorrutibile ...

