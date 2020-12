"Bevete tutto il vino, perché altrimenti...". Prego? L'omelia di don Pietro Cesena: si scatena il delirio in chiesa (Di sabato 26 dicembre 2020) Un'omelia di Natale super-cult e diventata virale alla velocità della luce, quella di don Pietro Cesena, parroco di Borgotrebbia, periferia di Piacenza, comune un tempo chiamato "la Staligrado Rossa". omelia super-cult perché il prete dice quanto segue: "Vi invito oggi a mangiare bene e a bere con abbondanza, ma non la Coca Cola! vino buono, perché il vino è segno della vita eterna! In paradiso fratelli miei gli astemi non potranno entrare, perché si beve il vino". Il tutto tra gli applausi convinti e scroscianti dei fedeli. Don Cesena, per inciso, è molto popolare a Piacenza. Di lui si parlò anche lo scorso aprile, quando fece messa nonostante i divieti imposti per il coronavirus, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) Un'di Natale super-cult e diventata virale alla velocità della luce, quella di don, parroco di Borgotrebbia, periferia di Piacenza, comune un tempo chiamato "la Staligrado Rossa".super-cultil prete dice quanto segue: "Vi invito oggi a mangiare bene e a bere con abbondanza, ma non la Coca Cola!buono,ilè segno della vita eterna! In paradiso fratelli miei gli astemi non potranno entrare,si beve il". Iltra gli applausi convinti e scroscianti dei fedeli. Don, per inciso, è molto popolare a Piacenza. Di lui si parlò anche lo scorso aprile, quando fece messa nonostante i divieti imposti per il coronavirus, ...

