Berlino – Sparatoria nella notte: quattro feriti, tre feriti sono gravi

Paura nel quartiere di Kreuzberg, non lontano dalla sede della Spd. Quattro persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nella notte a Berlino. Tre sarebbero in gravi condizioni. Secondo i media locali, che citano rapporti della polizia, tutto sarebbe accaduto poco prima delle 4 davanti a un cancello nel quartiere di Kreuzberg. Sul posto sono stati dispiegati numerosi agenti

