Berlino, sparatoria nella notte di Santo Stefano: tre feriti in gravi condizioni (Di sabato 26 dicembre 2020) sparatoria nella notte di Santo Stefano a Berlino: la polizia sta effettuando i controlli, ci sono già diversi feriti Brutte notizie provenienti da Berlino nella notte di Santo Stefano. Come svelato dai media locali tedeschi c'è stata una sparatoria con almeno quattro persone ferite a Kreuzberg e così la polizia sta effettuando numerosi controlli. Il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

MediasetTgcom24 : Sparatoria a Berlino: quattro feriti, tre sono in gravi condizioni #berlino - LaStampa : Sparatoria a Berlino, almeno quattro feriti a Kreuzberg - RaiNews : Numerosi agenti sono stati dispiegati per cercare le persone coinvolte nel conflitto a fuoco. È stato utilizzato an… - sallydibben : RT @LaStampa: Sparatoria a Berlino, almeno quattro feriti a Kreuzberg - leggoit : #Berlino, sparatoria in strada: tre feriti gravi, uomo si butta in un canale per salvarsi -