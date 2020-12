Berlino, sparatoria all’alba: 3 feriti gravi (Di sabato 26 dicembre 2020) sparatoria questa mattina all’alba a Berlino. Diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi intorno alle 4, almeno tre persone ferite gravemente. Ancora ignoti i motivi, le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire quanto accaduto e le dinamiche dei fatti. Dispiegati numerosi uomini delle forze dell’ordine, ed impiegato anche un elicottero nelle ricerche dell’uomo che ha sparato. Secondo i primi rapporti della polizia, la scena del crimine è apparentemente all’ingresso di un cancello su Stresemannstrasse. Lì sono stati soccorsi tre dei feriti. Molto vicina è la sede del partito Spd, ma non si sa ancora se l’obiettivo fosse proprio colpire la sede. Un altro uomo ferito è stato invece ripescato dal vicino canale di Landwehr. Secondo la polizia, l’uomo è saltato in acqua da solo e sarebbe ferito ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 26 dicembre 2020)questa mattina. Diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi intorno alle 4, almeno tre persone ferite gravemente. Ancora ignoti i motivi, le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire quanto accaduto e le dinamiche dei fatti. Dispiegati numerosi uomini delle forze dell’ordine, ed impiegato anche un elicottero nelle ricerche dell’uomo che ha sparato. Secondo i primi rapporti della polizia, la scena del crimine è apparentemente all’ingresso di un cancello su Stresemannstrasse. Lì sono stati soccorsi tre dei. Molto vicina è la sede del partito Spd, ma non si sa ancora se l’obiettivo fosse proprio colpire la sede. Un altro uomo ferito è stato invece ripescato dal vicino canale di Landwehr. Secondo la polizia, l’uomo è saltato in acqua da solo e sarebbe ferito ...

