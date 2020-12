Berline e non solo - Le novità del 2021 dalla carrozzeria tradizionale - FOTO GALLERY (Di sabato 26 dicembre 2020) Non solo Suv e crossover: il 2021 riserverà al nostro mercato anche numerose new entry dalla carrozzeria tradizionale, per coloro che rifiutano le ormai innumerevoli proposte di vetture a ruote alte. Parliamo innanzitutto di auto a tre volumi, con forme più moderne e originali rispetto al passato, ma anche di station wagon, monovolume e vetture da città, tra nuove generazioni, restyling e addirittura qualche modello inedito, anche a emissioni zero. Le potete scoprire nella nostra galleria d'immagini, solo un assaggio delle ben più ricche informazioni che troverete sul supplemento Q novità 2021, in regalo con Quattroruote di gennaio, ricco di FOTO, rendering e caratteristiche dei modelli in arrivo nell'anno che sta per iniziare. Leggi su quattroruote (Di sabato 26 dicembre 2020) NonSuv e crossover: ilriserverà al nostro mercato anche numerose new entry, per coloro che rifiutano le ormai innumerevoli proposte di vetture a ruote alte. Parliamo innanzitutto di auto a tre volumi, con forme più moderne e originali rispetto al passato, ma anche di station wagon, monovolume e vetture da città, tra nuove generazioni, restyling e addirittura qualche modello inedito, anche a emissioni zero. Le potete scoprire nella nostra galleria d'immagini,un assaggio delle ben più ricche informazioni che troverete sul supplemento Q, in regalo con Quattroruote di gennaio, ricco di, rendering e caratteristiche dei modelli in arrivo nell'anno che sta per iniziare.

Prima di allora non si era mai vista un’utilitaria così ... ai rivestimenti in tessuti pregiati e alle dotazioni da berlina. L’auto viene scelta dalle donne perché affine al proprio gusto ...

La nuova segmento C francese si propone in versione benzina, diesel ed elettrica, confermando l'audacia stilistica tipica del Double Chevron. Nell'allegato gratuito a Quattroruote di gennaio ...

