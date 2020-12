Berline e non solo - Le novità del 2021 dalla carrozzeria tradizionale - FOTO GALLERY (Di sabato 26 dicembre 2020) Non solo Suv e crossover: il 2021 riserverà al nostro mercato anche numerose new entry dalla carrozzeria tradizionale, per coloro che rifiutano le ormai innumerevoli proposte di vetture a ruote alte. Parliamo innanzitutto di auto a tre volumi, con forme più moderne e originali rispetto al passato, ma anche di station wagon, monovolume e vetture da città, tra nuove generazioni, restyling e addirittura qualche modello inedito, anche a emissioni zero. Le potete scoprire nella nostra galleria d'immagini, solo un assaggio delle ben più ricche informazioni che troverete sul supplemento Q novità 2021, in regalo con Quattroruote di gennaio, ricco di FOTO, rendering e caratteristiche dei modelli in arrivo nell'anno che sta per iniziare. Leggi su quattroruote (Di sabato 26 dicembre 2020) NonSuv e crossover: ilriserverà al nostro mercato anche numerose new entry, per coloro che rifiutano le ormai innumerevoli proposte di vetture a ruote alte. Parliamo innanzitutto di auto a tre volumi, con forme più moderne e originali rispetto al passato, ma anche di station wagon, monovolume e vetture da città, tra nuove generazioni, restyling e addirittura qualche modello inedito, anche a emissioni zero. Le potete scoprire nella nostra galleria d'immagini,un assaggio delle ben più ricche informazioni che troverete sul supplemento Q, in regalo con Quattroruote di gennaio, ricco di, rendering e caratteristiche dei modelli in arrivo nell'anno che sta per iniziare.

infoiteconomia : Berline e non solo - Le novità del 2021 dalla carrozzeria tradizionale - FOTO GALLERY - MauroBeltramo : @giovanni_barba @SignorErnesto @Nmarru @hexmoor_69 Non per dire 'eccellenze italiane' che gurono: ai tempi anche le… - davidecomunello : RT @quattroruote: Non solo #Suv e crossover: tra le tante nuove #auto che debutteranno nel 2021 ci sono anche berline, monovolume, station… - infoiteconomia : Berline e non solo, le novità del 2021 in Italia: la Foto Gallery - - alessandromirra : RT @quattroruote: Non solo #Suv e crossover: tra le tante nuove #auto che debutteranno nel 2021 ci sono anche berline, monovolume, station… -

Ultime Notizie dalla rete : Berline non Berline e non solo, le novità del 2021 in Italia: la Foto Gallery - Quattroruote.it Quattroruote Alfa Romeo Giulietta: è il momento della pensione

Se crossover e SUV sono da anni in cima alle preferenze dei clienti, tanto in Italia quanto nel resto d’Europa, alcune tipologie di auto si stanno allontanando sempre più dai loro gusti: si veda il ca ...

75 anni fa iniziava la produzione di serie del Maggiolino

Il 27 dicembre 1945, nella fabbrica tedesca di Wolfsburg prese il via la produzione di serie della berlina Volkswagen Typ 1, meglio conosciuta in tutto il mondo come “Maggiolino”. E con essa la storia ...

Se crossover e SUV sono da anni in cima alle preferenze dei clienti, tanto in Italia quanto nel resto d’Europa, alcune tipologie di auto si stanno allontanando sempre più dai loro gusti: si veda il ca ...Il 27 dicembre 1945, nella fabbrica tedesca di Wolfsburg prese il via la produzione di serie della berlina Volkswagen Typ 1, meglio conosciuta in tutto il mondo come “Maggiolino”. E con essa la storia ...