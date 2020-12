BENEDETTA CARETTA | VINCITRICE IO CANTO Che fine ha fatto dopo il talent? TheVoice e…

VinicioReina : Benedetta Caretta Beautiful ???? Singer, Model Musician @ Italy - WestRaymond3 : Ma Benedetta Caretta canta ancora! Che sorpresa! - glacier43 : Strani Amori ?? - jipi_II : AVE MARIA - BENEDETTA CARETTA - FERRARA CHRISTMAS POP ROCK 2018 - PRO SC... - jipi_II : Strani Amori - Laura Pausini (Cover Benedetta Caretta) -

Ultime Notizie dalla rete : BENEDETTA CARETTA

Il Sussidiario.net

È ormai da diverso tempo che Benedetta Caretta – 24enne ex star del programma Io canto – non compare in televisione. Una delle ultime volte l’abbiamo vista giudice ad All Together Now, il talent show ...La trasmissione di Silvia Toffanin non va in vacanza: l’appuntamento è per oggi, 26 dicembre, con la puntata speciale Verissimo Merry Xmas.