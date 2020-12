Belen Rodriguez si improvvisa tatuatrice: chi e che cosa ha tatuato? (Di sabato 26 dicembre 2020) Belen Rodriguez è stata ripresa mentre realizzava un tatuaggio Belen è un’artista a tutto tondo. Modella, attrice, cantante, conduttrice, e per questa volta, anche tatuatrice. Ma come è possibile? Ha forse esperienza nel settore, un passato in questo ambito? Che cosa ha tatuato la splendida modella argentina, e soprattutto chi è stata la sua cavia? Scopriamolo insieme. LEGGI ANCHE:Belen Rodriguez e i suoi fratelli da bambini: uno scatto che in pochissimi hanno visto Belen Rodriguez: chi ha tatuato? Stiamo vedendo in questo periodo Belen alle prese con un giovane uomo che le dona tanto amore. La donna si è fidanzata con Antonino Spinalbese, parrucchiere di una famosa ... Leggi su altranotizia (Di sabato 26 dicembre 2020)è stata ripresa mentre realizzava un tatuaggioè un’artista a tutto tondo. Modella, attrice, cantante, conduttrice, e per questa volta, anche. Ma come è possibile? Ha forse esperienza nel settore, un passato in questo ambito? Chehala splendida modella argentina, e soprattutto chi è stata la sua cavia? Scopriamolo insieme. LEGGI ANCHE:e i suoi fratelli da bambini: uno scatto che in pochissimi hanno visto: chi ha? Stiamo vedendo in questo periodoalle prese con un giovane uomo che le dona tanto amore. La donna si è fidanzata con Antonino Spinalbese, parrucchiere di una famosa ...

infoitcultura : Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese sulla neve per le feste: per Santiago arriva Babbo Natale - infoitcultura : Tapiro d’oro a Belen Rodriguez da Striscia la Notizia: è record | video Mediaset - infoitcultura : Belen Rodriguez e il tapiro d’oro: “Non ho chiamato io i carabinieri” - Notiziedi_it : Tapiro d’oro a Belen Rodriguez da Striscia la Notizia: è record | video Mediaset - infoitcultura : Belen, Cecilia e Jeremias, il Natale in casa Rodriguez: un 2020 inaspettato -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez Belen Rodriguez su tutte le furie: “Rosicone, sei un povero fallito, codardo Il Fatto Quotidiano Alessia Marcuzzi/ Dal ‘flirt’ con Stefano De Martino, alla crisi con Paolo Calabresi Marconi al Covid…

Inutile dire che le prime cose che sono venute a galla sono relative al gossip e, in particolare, al presunto triangolo amoroso che l’ha vista protagonista al fianco di Stefano de Martino e Belen ...

Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese sulla neve per le feste: per il figlio Santiago arriva Babbo Natale

Belen Rodriguez per le feste ha lasciato Milano e assieme al figlio Santiago, il fidanzato Antonio Spinalbese e alcuni amici ha deciso di trascorrere le vacanze in mezzo ...

Inutile dire che le prime cose che sono venute a galla sono relative al gossip e, in particolare, al presunto triangolo amoroso che l’ha vista protagonista al fianco di Stefano de Martino e Belen ...Belen Rodriguez per le feste ha lasciato Milano e assieme al figlio Santiago, il fidanzato Antonio Spinalbese e alcuni amici ha deciso di trascorrere le vacanze in mezzo ...