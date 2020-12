Beautiful | anticipazioni USA 2021 | LIAM e STEFFY sono un pericolo per tutti!

Leggi su tvsoap

(Di sabato 26 dicembre 2020) Nelle puntate che negli Stati Uniti accompagnerannonel, Brooke Forrester si farà protagonista di un gesto di pace, rivolgendo un invito a Thomas Forrester. Stando agli spoiler, la Logan non ha del tutto abbandonato i timori che il figliastro possa manifestare nuovi comportamenti ossessivi nei confronti della figlia Hope Spencer, tuttavia la stessa Brooke inviterà il ragazzo – reduce dall’ospedale – a passare la convalescenza sotto il suo tetto. Thomas, dunque, tornerà a vivere con la matrigna e Ridge, ma la sua stretta vicinanza a Hope finirà per essere di nuovo un problema? Ricordiamo che nelle puntate americane il recente trauma cranico ha portato Thomas ad essere vittima di allucinazioni, contro le quali ha però combattuto, riuscendo a non cedere ai suoi più oscuri impulsi nei confronti di Hope. Sta di fatto però che il problema ...