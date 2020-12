BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di domenica 27 dicembre 2020 (Di sabato 26 dicembre 2020) anticipazioni puntata BEAUTIFUL di domenica 27 dicembre 2020: Brooke (Katherine Kelly Lang) è disturbata dalla mancanza di rancore che Ridge sembra nutrire ora per Flo (Katrina Bowden) e Shauna (Denise Richards). A quest’ultima, in particolare, la Logan ha ordinato di nuovo di stare lontano da suo marito! Nonostante Wyatt (Darin Brooks) si sia detto pronto a sposare Sally (Courtney Hope), le cose potrebbero cambiare quando Liam (Scott Clifton) decide di informare lui stesso il fratello su quanto fatto da Flo… Brooke / BEAUTIFULBEAUTIFUL: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di sabato 26 dicembre 2020)di27: Brooke (Katherine Kelly Lang) è disturbata dalla mancanza di rancore che Ridge sembra nutrire ora per Flo (Katrina Bowden) e Shauna (Denise Richards). A quest’ultima, in particolare, la Logan ha ordinato di nuovo di stare lontano da suo marito! Nonostante Wyatt (Darin Brooks) si sia detto pronto a sposare Sally (Courtney Hope), le cose potrebbero cambiare quando Liam (Scott Clifton) decide di informare lui stesso il fratello su quanto fatto da Flo… Brooke /: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

