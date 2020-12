Beautiful anticipazioni: il gesto di Flo spiazza tutti (Di sabato 26 dicembre 2020) Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 27 dicembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che arrivano proprio da Los Angeles e ci rivelano la trama della prossima puntata. Che cosa accadrà? Come avrete visto, alla fine il trapianto è andato a buon fine anche se ci vorrà del tempo per capire se Katie supera questa fase, senza il rigetto. Il piccolo Will è ancora molto preoccupato per la sua mamma. Spera infatti che Katie possa stare bene e che possa tornare a casa il prima possibile. Mentre Katie sta ancora sotto anestesia, i suoi familiari vengono a sapere che a donare il rene è stata Flo, e restano tutti turbati dalla scoperta fatta…Flo avrebbe voluto che non si sapesse che è stata lei a dare il rene ma alla fine è successo. Cosa accadrà quindi ora? Lo scopriamo con le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 26 dicembre 2020) Che cosa succederà nella puntata diin onda domani 27 dicembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news e leche arrivano proprio da Los Angeles e ci rivelano la trama della prossima puntata. Che cosa accadrà? Come avrete visto, alla fine il trapianto è andato a buon fine anche se ci vorrà del tempo per capire se Katie supera questa fase, senza il rigetto. Il piccolo Will è ancora molto preoccupato per la sua mamma. Spera infatti che Katie possa stare bene e che possa tornare a casa il prima possibile. Mentre Katie sta ancora sotto anestesia, i suoi familiari vengono a sapere che a donare il rene è stata Flo, e restanoturbati dalla scoperta fatta…Flo avrebbe voluto che non si sapesse che è stata lei a dare il rene ma alla fine è successo. Cosa accadrà quindi ora? Lo scopriamo con le ...

