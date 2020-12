Beautiful | anticipazioni 28 dicembre | Ridge prende le difese di Flo e Shauna

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 26 dicembre 2020) In, la notizia che Flo è la donatrice del rene di Katie, ha creato il caos. Anche il prossimo appuntamento del 28, sarà incentrato sulle conseguenze di questa rivelazione. Mentre Bill, Donna e Katie, le saranno grati per il suo gesto di generosità, Brooke sarà di tutt’altro parere e non vorrà perdonarla per quanto accaduto con Beth.cercherà di far cambiare idea alla moglie,ndo di fatto ledi Flo e, trama 28: Brooke contro Flo eLe ultime puntate disono state incentrate sulla scoperta da parte di tutta la famiglia Logan, del fatto che Flo sia l’angelo che ha donato una seconda possibilità a Katie. Una rivelazione che avrà mandato su ...