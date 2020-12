Beautiful, anticipazioni 27 dicembre: scontro Brooke-Shauna (Di sabato 26 dicembre 2020) Beautiful non si ferma e continua ad andare in onda anche domenica 27 dicembre. L’appuntamento è su Canale 5 a partire dalle 14:00, dove la trama riprenderà dal momento in cui Flo svelerà alla famiglia Logan di essere stata lei a donare il rene a Katie. Una notizia che lascerà tutti a bocca aperta, con reazioni diverse tra loro. Katie, Bill e Donna saranno riconoscenti a Flo per il suo gesto di generosità, mentre Brooke sarà di parere opposto e non avrà intenzione di perdonare la nipote. Per questo avrà un duro scontro con Shauna. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà nella puntata di domenica. Beautiful, trama 27 dicembre: Flo svela di essere la donatrice In Beautiful, le ultime puntate sono state incentrate sulle operazioni di Flo e Katie. La prima ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 26 dicembre 2020)non si ferma e continua ad andare in onda anche domenica 27. L’appuntamento è su Canale 5 a partire dalle 14:00, dove la trama riprenderà dal momento in cui Flo svelerà alla famiglia Logan di essere stata lei a donare il rene a Katie. Una notizia che lascerà tutti a bocca aperta, con reazioni diverse tra loro. Katie, Bill e Donna saranno riconoscenti a Flo per il suo gesto di generosità, mentresarà di parere opposto e non avrà intenzione di perdonare la nipote. Per questo avrà un durocon. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà nella puntata di domenica., trama 27: Flo svela di essere la donatrice In, le ultime puntate sono state incentrate sulle operazioni di Flo e Katie. La prima ...

TwBeautiful : Nelle prossime puntate americane di BEAUTIFUL, è arrivata la fine per il fidanzamento tra ZOE e CARTER?… - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni 26 dicembre: Brooke dice a Shauna che per Flo “non c’è speranza” - infoitcultura : Beautiful, Una Vita Anticipazioni: Puntate di oggi 26 dicembre 2020 - Notiziedi_it : Beautiful, anticipazioni americane: Steffy in dolce attesa? - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni americane: Steffy in dolce attesa? -