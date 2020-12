Bari | aveva 475 candelotti e botti artigianali pronti per essere venduti | arrestato 48enne

(Di sabato 26 dicembre 2020) L'uomo è stato fermato a Modugno mentre portava in bici una parte del materiale. Il resto i carabinieri lo hanno trovato nascosto in casa

L'uomo è stato fermato a Modugno mentre portava in bici una parte del materiale. Il resto i carabinieri lo hanno trovato nascosto in casa