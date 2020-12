Barcellona | Messi | «Sono stato male qui ma ora sono pronto a lottare»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 26 dicembre 2020) Lioneltorna a parlare con dichiarazioni tutt’altro che banali: ecco le dichiarazioni del numero 10 delsul suo momento Lionelha rilasciato alcune dichiarazioni al programma La Sexta: l’intervista andrà in onda domenica ma Marca anticipa alcuni temi. GUARDIOLA E LUIS ENRIQUE – «Pep ha qualcosa di speciale, ti fa vedere le cose in un modo: come ha preparato le partite, in difesa, come attaccare… ti dice esattamente andava la partita, come dovevi attaccare per vincere. Ho avuto fortuna ad aver passato molto tempo con Guardiola e Luis Enrique, i due migliori. Averli avuti per così tanto tempo mi ha fatto crescere molto nel calcio e nella saggezza tattica che mi hanno insegnato».– «Oggi sto bene. È vero che d’estate ho passato un brutto periodo. Veniva da prima. Quello che è successo prima ...