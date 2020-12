Barbara D’Urso non trattiene il dolore: il ricordo dell’amico scomparso (Di sabato 26 dicembre 2020) Un momento di forte commozione affidato ad Instagram, dalla conduttrice di Barbara D’Urso che ripensa al suo noto amico scomparso:” Manchi” Barbara D’Urso, Fonte foto: Mediaset PlayLa nota ed amata conduttrice Barbara D’Urso, non smette di tener compagnia a tutti i suoi fan e follower su Instagram, ricevendo con costanza messaggi d’affetto e di approvazione da tutti coloro che la seguono da tempo e con passione: in questo caso, però, arriva un dolce e toccante ricordo di Stefano D’Orazio, nel giorno di Santo Stefano. Un personaggio noto e davvero amato nel mondo dello spettacolo, Barbara oltre ad essere una delle regine delle Tv, con i suoi programmi che fanno sempre molto bene in termini di ascolti, è infatti una ... Leggi su chenews (Di sabato 26 dicembre 2020) Un momento di forte commozione affidato ad Instagram, dalla conduttrice diche ripensa al suo noto amico:” Manchi”, Fonte foto: Mediaset PlayLa nota ed amata conduttrice, non smette di tener compagnia a tutti i suoi fan e follower su Instagram, ricevendo con costanza messaggi d’affetto e di approvazione da tutti coloro che la seguono da tempo e con passione: in questo caso, però, arriva un dolce e toccantedi Stefano D’Orazio, nel giorno di Santo Stefano. Un personaggio noto e davvero amato nel mondo dello spettacolo,oltre ad essere una delle regine delle Tv, con i suoi programmi che fanno sempre molto bene in termini di ascolti, è infatti una ...

