Ballerina | Rai3 Trama del film d' animazione in onda oggi | 26 dicembre

RaiTre : 'Io amo ballare da tutta la vita!' #Ballerina, di Eric Summer e Éric Warin, questa sera alle 20.30 su #Rai3. - la_dolly08 : RT @RaiTre: 'Io amo ballare da tutta la vita!' #Ballerina, di Eric Summer e Éric Warin, questa sera alle 20.30 su #Rai3. - Carmela_oltre : RT @RaiTre: 'Io amo ballare da tutta la vita!' #Ballerina, di Eric Summer e Éric Warin, questa sera alle 20.30 su #Rai3. - nugellae : Vi segnalo oggi ?? 13,4 La storia infinita Spike 14 Il mio amico BabboNatale Rete4 16 La mia vita da zucchina ciel… - mina_parco : RT @RaiTre: 'Io amo ballare da tutta la vita!' #Ballerina, di Eric Summer e Éric Warin, questa sera alle 20.30 su #Rai3. -

Ultime Notizie dalla rete : Ballerina Rai3

RAI - Radiotelevisione Italiana

Rai3 ha optato per l’animazione per la prima serata di oggi, 26 dicembre, con il film Ballerina. L’appuntamento con la pellicola d’animazione franco-canadese è fissato per oggi, Sabato 26 dicembre su ...Ballerina è un bellissimo film d'animazione per grandi e piccini, che vi terrà incollati allo schermo: va in onda sabato 26 dicembre alle ore 20:30 su Rai3. Ecco le anticipazioni e la trama. Il Natale ...