Atletico Madrid, nessun accordo con Marcos Alonso: la situazione (Di sabato 26 dicembre 2020) Marcos Alonso è in uscita dal Chelsea ma al momento un suo passaggio all'Atletico Madrid è da escludere. Tutti i dettagli Non c'è nessun accordo al momento fra Marcos Alonso e l'Atletico Madrid. Lo segnala Sky Sport in risposta ad alcune voci circolate nei giorni scorsi. L'esterno spagnolo è stato messo fuori rosa dal tecnico del Chelsea Frank Lampard ma nonostante questa situazione è molto difficile che nel corso della sessione invernale possa passare ai Colchoneros.

Atletico Madrid vuole andare a Tas per caso Trippier: Difensore inglese squalificato da Fa, con effetto Fifa

Atletico Madrid, il piano per soffiare Marcos Alonso a Inter e Juve: Non solo Inter e Juve su Marcos Alonso

In Spagna sono sicuri: 'Castillejo vuole lasciare il Milan': Lo scrive "El Mundo Deportivo": Atletico Madrid