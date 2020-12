Atalanta, colpo di scena: il Papu Gomez ricuce lo strappo con Gasperini (Di sabato 26 dicembre 2020) La rottura con il tecnico Gasperini sembrava netta ma da quanto trapela da Zingonia il Papu Gomez sta ricucendo lo strappo con il mister e a gennaio le probabilità che resti nerazzurro sono salite. E di tanto. Durante il Natale l'argentino ha riflettuto molto su quello che è accaduto e da calciatore professionista qual è in campo e anche fuori vuole dimostrare di essere ancora il capitano della Dea. Le ultime settimane sembrano alle spalle e vanno dimenticate in fretta. Due mancate convocazioni per scelta tecnica nelle ultime due gare di campionato contro Roma e Bologna. Adesso, però, da Bergamo, secondo quanto raccolto da Itasportpress.it, danno al 90% le probabilità che il Papu Gomez resti. Intanto sembra allontanarsi la pista che porta allo svedese naturalizzato ... Leggi su itasportpress (Di sabato 26 dicembre 2020) La rottura con il tecnicosembrava netta ma da quanto trapela da Zingonia ilstando locon il mister e a gennaio le probabilità che resti nerazzurro sono salite. E di tanto. Durante il Natale l'argentino ha riflettuto molto su quello che è accaduto e da calciatore professionista qual è in campo e anche fuori vuole dimostrare di essere ancora il capitano della Dea. Le ultime settimane sembrano alle spalle e vanno dimenticate in fretta. Due mancate convocazioni per scelta tecnica nelle ultime due gare di campionato contro Roma e Bologna. Adesso, però, da Bergamo, secondo quanto raccolto da Itasportpress.it, danno al 90% le probabilità che ilresti. Intanto sembra allontanarsi la pista che porta allo svedese naturalizzato ...

