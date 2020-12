Ascolti TV | Giovedì 25 dicembre 2020

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 26 dicembre 2020) Gli Eroi del Natale Nella serata di ieri,25, su Rai1 Gli Eroi del Natale ha conquistato .000 spettatori pari all’% di share. Su Canale 5 Natale da Chef ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Natale al Plaza ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Up & Down – Un Natale normale ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Qui e Adesso ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Via col Vento totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Chicago ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su TV8 Un Natale per due ha segnato il % con .000 spettatori mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%).TV Access ...