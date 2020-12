Ascolti tv | dati auditel del 25 dicembre vince Gli eroi del Natale

Leggi su tvzap.kataweb

(Di sabato 26 dicembre 2020) La fiaba a cartoni animati de Glidelè il film per tutti cheglie fa contenti oltre 3,3 milioni di telespettatori. Sulla stessa lunghezza d’onda si pone lo straordinario risultato del film in prima visione su Sky Tutti per 1 – 1 per tutti che al debutto sfiora il milione di telespettatori.tv, prime time Con 3 milioni 377 mila spettatori ed uno share del 13,6% è il film Glidel, in onda su Rai1 il programma più visto della prima serata tv di ieri. Su Canale 5da Chef ha avuto 2 milioni 463 mila spettatori e il 10.7% di share. Su Rai2al Plaza è stato seguito da 1 milione 910 mila spettatori (7.4%).Su Rai3 c’era Qui e Adesso che ha avuto un seguito di 1 milione 531 mila ...