Ascoli | i convocati di Sottil per la SPAL

Andrea Sottil ha diramato la prima lista di convocati da allenatore dell'Ascoli. I bianconeri, che non avranno a disposizione Kragl, Mallè, Sini e Spendlhofer oltre a Ghazoini impegnato con la nazionale, domani sfideranno la SPAL e questi sono i convocati per il match del "Del Duca". PORTIERI: Leali, Ndiaye, Sarr. DIFENSORI: Avlonitis, Brosco, Corbo, Pucino, Quaranta, Sarzi Puttini, Tofanari. CENTROCAMPISTI: Buchel, Cavion, Donis, Eramo, Gerbo, Lico, Sabiri, Saric. ATTACCANTI: Bajic, Cangiano, Chiricò, Pierini, Tupta, Vellios.

