Arsenal, la panchina di Arteta è sempre più a rischio. Oggi contro il Chelsea è una partita chiave (Di sabato 26 dicembre 2020) Per l’Arsenal Mikel Arteta è stato il peggior inizio di stagione di sempre dal 1974, si trova infatti a quattro punti dalla zona retrocessione. Eppure ad agosto era arrivato il successo in Coppa sul Chelsea, un’illusione, perchè i Gunners non vincono una partita dal 1 novembre. Con la recente eliminazione per mano del Manchester City dalla Coppa di Lega ed il quindicesimo posto in Premier League, la panchina del tecnico spagnolo è a rischio. Nonostante le dichiarazioni di Pep Guardiola, che ha cercato in tutti i modi di difendere il collega e connazionale, la gara del Boxing Day contro il Chelsea è un passo fondamentale perchè Arteta nel 2021 sia ancora l’allenatore dell’Arsenal. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 dicembre 2020) Per l’Mikelè stato il peggior inizio di stagione didal 1974, si trova infatti a quattro punti dalla zona retrocessione. Eppure ad agosto era arrivato il successo in Coppa sul, un’illusione, perchè i Gunners non vincono unadal 1 novembre. Con la recente eliminazione per mano del Manchester City dalla Coppa di Lega ed il quindicesimo posto in Premier League, ladel tecnico spagnolo è a. Nonostante le dichiarazioni di Pep Guardiola, che ha cercato in tutti i modi di difendere il collega e connazionale, la gara del Boxing Dayilè un passo fondamentale perchènel 2021 sia ancora l’allenatore dell’. Foto: Twitter ...

