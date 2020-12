Arsenal-Chelsea, magia di Xhaka su punizione: è 2-0 il VIDEO del GOL (Di sabato 26 dicembre 2020) L’Arsenal corona un grande primo tempo trovando la rete del 2-0. E che gol. Nel derby di Londra contro il Chelsea, nel tradizionale ‘Boxing Day’, è Xhaka a pennellare una punizione straordinaria, un sinistro che gira e si infila all’angolo battendo un incolpevole Mendy. Una vittoria che sarebbe preziosissima per Arteta, in alto il VIDEO della prodezza. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 26 dicembre 2020) L’corona un grande primo tempo trovando la rete del 2-0. E che gol. Nel derby di Londra contro il, nel tradizionale ‘Boxing Day’, èa pennellare unastraordinaria, un sinistro che gira e si infila all’angolo battendo un incolpevole Mendy. Una vittoria che sarebbe preziosissima per Arteta, in alto ildella prodezza. SportFace.

SuperSportBlitz : #PL – Goal Alert: Arsenal *1-0 Chelsea *(Pen: Lacazette 35’) #SSFootball - gate17marco : Tuchel to Arsenal Sarri to PSG Jorginho to PSG Rice to Chelsea - Sportstz_ : #EPL ?????????????? 50 | Arsenal 2-0 Chelsea ? 34' Lacazette ? 44' Xhaka #Sportstz - Shantel6love : Arsenal fu) ne surprise di333, eiii Chelsea ?????? Sika no Ashiii - Manu83449580 : @santxbrit A te invece come mai sta sul culo l'Arsenal? Oppure ti sta simpatico il Chelsea (pure a me)??? -