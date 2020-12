Arsenal-Chelsea, le formazioni ufficiali (Di sabato 26 dicembre 2020) Il derby di Londra dirà molto sul futuro dell'Arsenal che deve battere il Chelsea per non sprofondare nella zona retrocessione. Tra poco inizierà il Boxing Day di Premier League. Arteta senza vittorie da 8 turni e con Aubameyang (non al meglio) solo in panchina: davanti giocano Smith Rowe e Martinelli accanto a Lacazette. Sta meglio la squadra di Lampard, quinta in classifica che riparte dal tridente con Pulisic e Werner insieme ad Abraham. Panchina per Emerson. Diretta alle 18.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football.Queste le formazioni ufficiali:Arsenal (3-4-3): Leno; Holding, Pablo Mari, Tierney; Bellerin, Elneny, Xhaka, Saka; Smith Rowe, Lacazette, Martinelli. All. ArtetaChelsea (4-3-3): Mendy; James, Zouma, Thiago Silva, Chilwell; Kovacic, Kanté, Mount; Pulisic, Abraham, ... Leggi su itasportpress (Di sabato 26 dicembre 2020) Il derby di Londra dirà molto sul futuro dell'che deve battere ilper non sprofondare nella zona retrocessione. Tra poco inizierà il Boxing Day di Premier League. Arteta senza vittorie da 8 turni e con Aubameyang (non al meglio) solo in panchina: davanti giocano Smith Rowe e Martinelli accanto a Lacazette. Sta meglio la squadra di Lampard, quinta in classifica che riparte dal tridente con Pulisic e Werner insieme ad Abraham. Panchina per Emerson. Diretta alle 18.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football.Queste le(3-4-3): Leno; Holding, Pablo Mari, Tierney; Bellerin, Elneny, Xhaka, Saka; Smith Rowe, Lacazette, Martinelli. All. Arteta(4-3-3): Mendy; James, Zouma, Thiago Silva, Chilwell; Kovacic, Kanté, Mount; Pulisic, Abraham, ...

gate17marco : Tuchel to Arsenal Sarri to PSG Jorginho to PSG Rice to Chelsea - DonWillock : GOOOOOALLLL MARTINELLI!! Arsenal 1 - 5 Chelsea - portalenm : AO VIVO – Arsenal x Chelsea – Premier League - net24haber : CANLI | Arsenal – Chelsea - Natalyaandrea14 : @paul_makwasha @HusseinOluwato2 @AFTVMedia ??????hanzi Arsenal 2 chelsea 1 -