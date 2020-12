Arsenal-Chelsea in diretta. I match del boxing day della Premier League (Di sabato 26 dicembre 2020) Oggi si gioca il tradizionale boxing day della Premier League inglese. Si i match in programma nella giornata calcistica del 26 dicembre, aperta dall'anticipo tra Leicester e Manchester United , sfida ... Leggi su quotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) Oggi si gioca il tradizionaledayinglese. Si iin programma nella giornata calcistica del 26 dicembre, aperta dall'anticipo tra Leicester e Manchester United , sfida ...

gate17marco : Tuchel to Arsenal Sarri to PSG Jorginho to PSG Rice to Chelsea - liamvoice_ : @MarianoLimatola Purtroppo è così dappertutto ...però Arsenal Chelsea merita !! - infoitsport : CM Scommesse: Arsenal-Chelsea e City in un terno che vale 12,8 volte la posta - infoitsport : C’era una volta l’Arsenal: se perde con il Chelsea è in zona retrocessione. Panchina traballa e due italiani… - infoitsport : Boxing Day, non solo Arsenal-Chelsea: dove si gioca a Santo Stefano -