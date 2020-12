Arsenal-Chelsea 3-1: il derby è dei gunners (Di sabato 26 dicembre 2020) L’ atteso derby di Londra, valido per la 15esima giornata Premier League, Arsenal-Chelsea, ha visto il trionfo dei gunners che tornano finalmente a sorridere dopo sette partite senza vittorie. Pesante battuta d’arresto, invece, per i Blues, che falliscono l’aggancio al Leicester al secondo posto in classifica. Apre le marcature Lacazette su rigore, poi ci pensa Xhaka con una doppietta a chiudere i conti. Di Abraham il goal della bandiera per gli ospiti. Arsenal-Chelsea: la cronaca gunners in campo con il 3-4-3, con Neni e Xhaka in mezzo al campo, e Smith Rove-Lacazette e Martinelli come tridente offensivo. In difesa, a guardia di Leno, ci sono Holding, Mary e Tierney. I Bleus rispondono con il 4-3-3: Mendy a protezione dei pali, linea difensiva composta ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 26 dicembre 2020) L’ attesodi Londra, valido per la 15esima giornata Premier League,, ha visto il trionfo deiche tornano finalmente a sorridere dopo sette partite senza vittorie. Pesante battuta d’arresto, invece, per i Blues, che falliscono l’aggancio al Leicester al secondo posto in classifica. Apre le marcature Lacazette su rigore, poi ci pensa Xhaka con una doppietta a chiudere i conti. Di Abraham il goal della bandiera per gli ospiti.: la cronacain campo con il 3-4-3, con Neni e Xhaka in mezzo al campo, e Smith Rove-Lacazette e Martinelli come tridente offensivo. In difesa, a guardia di Leno, ci sono Holding, Mary e Tierney. I Bleus rispondono con il 4-3-3: Mendy a protezione dei pali, linea difensiva composta ...

SuperSportBlitz : #PL – Goal Alert: Arsenal *1-0 Chelsea *(Pen: Lacazette 35’) #SSFootball - gate17marco : Tuchel to Arsenal Sarri to PSG Jorginho to PSG Rice to Chelsea - gmlavolpe : RT @CucchiRiccardo: Il bello è che il #Chelsea la poteva riprendere contro il miglior #Arsenal della stagione. E comunque il check sul fuor… - ItaSportPress : Premier League, l'Arsenal batte il Chelsea e torna alla vittoria - - Giovanni1962RM : RT @CucchiRiccardo: Il bello è che il #Chelsea la poteva riprendere contro il miglior #Arsenal della stagione. E comunque il check sul fuor… -