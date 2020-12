Arsenal, Arteta: «Vittoria speciale contro il Chelsea. Può essere la svolta» (Di sabato 26 dicembre 2020) Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la Vittoria conquistata in Premier League contro il Chelsea Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la Vittoria conquistata in Premier League contro il Chelsea: «È stata una grande Vittoria per noi. Nell’ultimo periodo siamo mancati sul piano delle prestazioni, ma soprattutto su quello dei risultati. I giocatori e i tifosi hanno sofferto: serviva una Vittoria speciale, in un giorno particolare come il Boxing Day e contro una rivale come il Chelsea. Può essere la svolta per ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 dicembre 2020) Mikel, allenatore dell’, ha commentato ai microfoni di Sky Sport laconquistata in Premier LeagueilMikel, allenatore dell’, ha commentato ai microfoni di Sky Sport laconquistata in Premier Leagueil: «È stata una grandeper noi. Nell’ultimo periodo siamo mancati sul piano delle prestazioni, ma soprattutto su quello dei risultati. I giocatori e i tifosi hanno sofferto: serviva una, in un giorno particolare come il Boxing Day euna rivale come il. Puòlaper ...

passionepremier : ?? Arteta, miracolo di Natale. Arsenal Chelsea 3 1: top e flop - clikservernet : Arteta rinasce: l’Arsenal dà tre schiaffi a Lampard (3-1), il Chelsea affonda - Noovyis : (Arteta rinasce: l’Arsenal dà tre schiaffi a Lampard (3-1), il Chelsea affonda) Playhitmusic - - IF0RLIA : Aa Nelson Castro Lampard Horacio Lavagna #NavidadRTX Chelsea meredith #1DSETLIST El Dipy Kawhi Leonard Martinelli H… - Ombudsman77 : How much did Timo Werner cost ??????. #PremierLeague #ARSCHE #COYG Saka Martinelli Arteta Lampard Tierney Leno Belleri… -