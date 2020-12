Arsenal, Arteta: “Grande vittoria, può essere la svolta. Non siamo mancati nei momenti decisivi” (Di sabato 26 dicembre 2020) L'allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta, analizza il 3-1 nel derby di Londra contro il Chelsea: "Oggi abbiamo ottenuto una Grande vittoria e siamo molto felici. Arrivavamo da un periodo complicato sia sotto il punto di vista delle prestazioni che dei risultati, ma i 3 punti ottenuti oggi in un giorno speciale come il Boxing Day possono rappresentare la svolta. La vittoria è stata meritata perchè nei momenti decisivi della partita non siamo mancati, sono soddisfatto perchè oggi sia i più giovani che gli esperti hanno disputato un Grande match".caption id="attachment 1071225" align="alignnone" width="3000" Arteta, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 26 dicembre 2020) L'allenatore dell', Mikel, analizza il 3-1 nel derby di Londra contro il Chelsea: "Oggi abbiamo ottenuto unamolto felici. Arrivavamo da un periodo complicato sia sotto il punto di vista delle prestazioni che dei risultati, ma i 3 punti ottenuti oggi in un giorno speciale come il Boxing Day possono rappresentare la. Laè stata meritata perchè neidella partita non, sono soddisfatto perchè oggi sia i più giovani che gli esperti hanno disputato unmatch".caption id="attachment 1071225" align="alignnone" width="3000", getty/caption ITA Sport Press.

ItaSportPress : Arsenal, Arteta: 'Grande vittoria, può essere la svolta. Non siamo mancati nei momenti decisivi' -… - persemprecalcio : ????????????????La magia del Boxing Day per l'#Arsenal ha funzionato ancora. Scopiamo come #Arteta è riuscito a battere il… - passionepremier : ?? Arteta, miracolo di Natale. Arsenal Chelsea 3 1: top e flop - clikservernet : Arteta rinasce: l’Arsenal dà tre schiaffi a Lampard (3-1), il Chelsea affonda - Noovyis : (Arteta rinasce: l’Arsenal dà tre schiaffi a Lampard (3-1), il Chelsea affonda) Playhitmusic - -