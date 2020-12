Arriva il freddo polare | e da oggi anche pioggia e neve

Leggi su agi

(Di sabato 26 dicembre 2020) AGI - Santo Stefano burrascoso, per mezza Italia, sul fronte meteorologico con rovesci sparsi, numerosi temporali, nevicate fino a bassa quota e forti raffiche di vento. E temperature in picchiata ovunque: i termometri faranno registrare una brusca e decisa diminuzione fino a scendere sotto lo zero al Nord la prossima notte e nelle ore mattutine di domenica. Sotto la spinta di intense correnti settentrionali, segnala ilMeteo.it, la fase più attiva del maltempo si andrà a concentrare, già nel corso della mattinata, soprattutto sulle regioni centro-meridionali, mentre al Nord il meteo andrà rapidamente migliorando. Sotto stretta osservazione saranno l'appennino Tosco-Emiliano dove cadrà ancora un po' difino a quote molto basse. Piogge e rovesci sparsi colpiranno invece la Sardegna, le zone interne della Toscana, l'Umbria, le Marche e a scendere l'Abruzzo e tutto ...