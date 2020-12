Ariano Irpino (Avellino) – Portorio bimbo la notte di Natale e lasciato in Ospedale: affidato dopo qualche ora a una coppia (Di sabato 26 dicembre 2020) Ospedale Frangipane di Ariano Irpino, Avellino: la notte di Natale una donna partorisce un bambino e decide di non riconoscerlo, lasciandolo in Ospedale. Scatta una gara di solidarietà: arrivano doni e generi di prima necessità per il piccolo che in poche ore trova anche una famiglia, seppur temporanea, come prescrive la legge. Una storia di Leggi su periodicodaily (Di sabato 26 dicembre 2020)Frangipane di: ladiuna donna partorisce un bambino e decide di non riconoscerlo, lasciandolo in. Scatta una gara di solidarietà: arrivano doni e generi di prima necessità per il piccolo che in poche ore trova anche una famiglia, seppur temporanea, come prescrive la legge. Una storia di

MoliPietro : Ariano Irpino (Avellino) – Portorio bimbo la notte di Natale e lasciato in Ospedale: affidato dopo qualche ora a un… - lightmoon972 : RT @ciropellegrino: Il neonato non riconosciuto dalla mamma la notte di Natale ad Ariano Irpino, solidarietà per comprargli completino e pa… - TOSADORIDANIELA : RT @ciropellegrino: Il neonato non riconosciuto dalla mamma la notte di Natale ad Ariano Irpino, solidarietà per comprargli completino e pa… - Giovanni1962RM : RT @ciropellegrino: Il neonato non riconosciuto dalla mamma la notte di Natale ad Ariano Irpino, solidarietà per comprargli completino e pa… - ciropellegrino : Il neonato non riconosciuto dalla mamma la notte di Natale ad Ariano Irpino, solidarietà per comprargli completino… -

Ultime Notizie dalla rete : Ariano Irpino La gioia del Natale nei volti dei nonnini del Minerva/VIDEO Ottopagine Ariano Irpino (Avellino) – Portorio bimbo la notte di Natale e lasciato in Ospedale: affidato dopo qualche ora a una coppia

Ospedale Frangipane di Ariano Irpino, Avellino: la notte di Natale una donna partorisce un bambino e decide di non riconoscerlo, lasciandolo in ospedale. Scatta una gara di solidarietà: arrivano doni ...

Ariano Irpino. Nasce la Notte di Natale ma la mamma non lo riconosce. Già affidato

È arrivato nella Notte di Natale, come Gesù Bambino, e subito si è trovato in cerca di una famiglia. La mamma ha partorito all'ospedale, il Frangipane di Ariano Irpino, ma dopo il parto ha chiesto, co ...

Ospedale Frangipane di Ariano Irpino, Avellino: la notte di Natale una donna partorisce un bambino e decide di non riconoscerlo, lasciandolo in ospedale. Scatta una gara di solidarietà: arrivano doni ...È arrivato nella Notte di Natale, come Gesù Bambino, e subito si è trovato in cerca di una famiglia. La mamma ha partorito all'ospedale, il Frangipane di Ariano Irpino, ma dopo il parto ha chiesto, co ...