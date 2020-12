Antonella Clerici gioca a tombola e mostra la casetta di biscotti di Maelle (Foto) (Di sabato 26 dicembre 2020) Santo Stefano a casa, in famiglia, in zona rossa come tutti per Antonella Clerici che come tanti oggi ha giocato a tombola, anche se con poche persone intorno al tavolo. La semplicità di sempre, quella che conquista i fan di Antonella Clerici. Il maglione rosso di Natale, le cartelle della tombola da controllare e Maelle che sempre più brava in cucina e con i dolci ha fatto la casetta di biscotti. Una dolcezza tutta da ammirare e la sua mamma l’ha mostrata orgogliosa tra le storie Instagram. Anche oggi abbiamo visto in onda una puntata speciale di E’ sempre mezzogiorno ma era ovviamente una puntata registrata. Nel giorno di Santo Stefano si sta in famiglia, anche se quest’anno tutto è un po’ più ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 26 dicembre 2020) Santo Stefano a casa, in famiglia, in zona rossa come tutti perche come tanti oggi hato a, anche se con poche persone intorno al tavolo. La semplicità di sempre, quella che conquista i fan di. Il maglione rosso di Natale, le cartelle dellada controllare eche sempre più brava in cucina e con i dolci ha fatto ladi. Una dolcezza tutta da ammirare e la sua mamma l’hata orgogliosa tra le storie Instagram. Anche oggi abbiamo visto in onda una puntata speciale di E’ sempre mezzogiorno ma era ovviamente una puntata registrata. Nel giorno di Santo Stefano si sta in famiglia, anche se quest’anno tutto è un po’ più ...

