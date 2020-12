Antidoto contro il Covid? La liquirizia, secondo il Presidente Turkmeno (Di sabato 26 dicembre 2020) In tempo di pandemia, di provvedimenti e misure restrittive in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid, e in tempo di sperimentazioni e autorizzazioni per la produzione e distribuzione di vaccini su larga scala, sono stati numerosi i medici i quali hanno suggerito ai cittadini cure e terapie contro il virus (a cui potersi sottoporre direttamente nel proprio domicilio). Al riguardo, si è espresso anche Gurbanguly Berdimuhamedow, Presidente del Turkmenistan, affermando e garantendo di non aver contratto la malattia grazie alla liquirizia. Spiega, infatti: “Scienziati di tutto il mondo stanno ricercando rimedi efficaci per il Coronavirus e uno di questi potrebbe essere la radice di liquirizia“. Sembrerebbe un Antidoto alquanto bizzarro (si attendono, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 dicembre 2020) In tempo di pandemia, di provvedimenti e misure restrittive in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da, e in tempo di sperimentazioni e autorizzazioni per la produzione e distribuzione di vaccini su larga scala, sono stati numerosi i medici i quali hanno suggerito ai cittadini cure e terapieil virus (a cui potersi sottoporre direttamente nel proprio domicilio). Al riguardo, si è espresso anche Gurbanguly Berdimuhamedow,del Turkmenistan, affermando e garantendo di non aver contratto la malattia grazie alla. Spiega, infatti: “Scienziati di tutto il mondo stanno ricercando rimedi efficaci per il Coronavirus e uno di questi potrebbe essere la radice di“. Sembrerebbe unalquanto bizzarro (si attendono, ...

