Anche Elisabetta Canalis contro Wanda Nara: “Abbiamo un cervello…” – FOTO (Di sabato 26 dicembre 2020) In seguito alla polemica intercorsa tra Luciana Littizzetto e la showgirl argentina Wanda Nara Anche Elisabetta Canalis ha espresso un suo parere a riguardo Il titolo in prima pagina sulle… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 26 dicembre 2020) In seguito alla polemica intercorsa tra Luciana Littizzetto e la showgirl argentinaha espresso un suo parere a riguardo Il titolo in prima pagina sulle… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it.

SkyTG24 : Il tradizionale discorso alla nazione della regina #Elisabetta non poteva non parlare del #Covid 'Anche nelle notti… - BarbaraSaba11 : Credo che Giulia e Pier si piacciono davvero. Anche Elisabetta se n'era accorta quando era nella casa. Ora, non so… - Leonol1910 : @Laura72699809 Pierpaolo?! Ma insinuava anche che le piacesse Dennis oh raga. Ma a tutto c’è un limite. Punta alla… - MariaGr49766578 : @Serry011 Su questo posso essere d’accordo, discutevo quelli che appunto tirano in ballo Elisabetta che non c’entra… - MartinaCei2 : RT @yeswecanon1: Preparatevi che ora si cominceranno a fare domande anche i concorrenti sul rapporto con Elisabetta, sul dichiararsi innamo… -