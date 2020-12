Ancelotti | «Qui all’Everton ho trovato il club giusto | il club che è una famiglia»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 27 dicembre 2020) Carloha commentato il successo del suo Everton sul campo dello Sheffield United. Il quarto successo consecutivo in Premier dopo Chelsea, Leicester e Arsenal. Una vittoria che porta l’Everton al secondo posto in classifica, alle spalle del Liverpool. Sono molto contento di allenare questi giocatori. Sono molto contento di averil, unche è una. È una vittoria che ci dà tanto, in Premier ogni partita è complicata. Lo Sheffield è una buona squadra e non è facile giocare qui. Sono molto contento di essere secondo in classifica, siamo soddisfatti del lavoro svolto. A inizio stagione non ce lo saremmo aspettato. Ora, però siamo lassù e vogliamo restarci. Al momento abbiamo fuori diversi giocatori importanti come ...