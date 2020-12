Ancelotti: “Contenti per il secondo posto. A gennaio niente mercato, ci sono tanti indisponibili che devono rientrare” (Di domenica 27 dicembre 2020) Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton, ha commentato così a Sky Sports Uk la vittoria sullo Sheffield (la quarta consecutiva in Premier) ed il secondo posto in classifica:“Questa vittoria aiuta tanto, ogni partita è molto difficile e complicata. Lo Sheffield è una bella squadra e non è facile giocare qui. sono molto soddisfatto di essere secondo in classifica, non ce l’aspettavamo ad inizio stagione, ma siamo lì e vogliamo restarci.Ambizioni? Credo che abbiamo diversi giocatori importanti fuori, come Allan, Digne, James e Richarlison, sono sicuro che quando torneranno potremmo fare una stagione molto positiva.mercato? Non dobbiamo pensare alla finestra di gennaio”. Foto: Twitter ufficiale Everton L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 dicembre 2020) Carlo, tecnico dell’Everton, ha commentato così a Sky Sports Uk la vittoria sullo Sheffield (la quarta consecutiva in Premier) ed ilin classifica:“Questa vittoria aiuta tanto, ogni partita è molto difficile e complicata. Lo Sheffield è una bella squadra e non è facile giocare qui.molto soddisfatto di esserein classifica, non ce l’aspettavamo ad inizio stagione, ma siamo lì e vogliamo restarci.Ambizioni? Credo che abbiamo diversi giocatori imporfuori, come Allan, Digne, James e Richarlison,sicuro che quando torneranno potremmo fare una stagione molto positiva.? Non dobbiamo pensare alla finestra di”. Foto: Twitter ufficiale Everton L'articolo proviene da Alfredo ...

