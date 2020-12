Amici, rivoluzione e sorprese; Maria De Filippi pronta a stupire tutti così (Di sabato 26 dicembre 2020) Un miracolo targato Maria De Filippi. Che ancora una volta fa volare gli ascolti di Amici, il talent di Canale 5 più longevo di sempre e più amato dal pubblico. E quest'anno il programma compie 20 anni, ovviamente festeggia con picchi di 3 milioni e mezzo di telespettatori. Tantissime le novità: l'arrivo di Lorella Cuccarini, nuova insegnante di danza, e la presenza delle radio. Una ventata di freschezza che premia, ascolti alla mano, il lavoro di Maria - che lancia talenti: sono loro, poi, grazie alle radio, a continuare il loro percorso. Un esempio freschissimo: Deddy e Leonardo da alcuni giorni sono già nel palinsesto di Radio Zeta, la radio della Generazione futuro, dopo la promessa di Federica Gentile (direttrice artistica di Radio Zeta). Una breve pausa di Natale. A gennaio si ritorna. Per gli allievi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) Un miracolo targatoDe. Che ancora una volta fa volare gli ascolti di, il talent di Canale 5 più longevo di sempre e più amato dal pubblico. E quest'anno il programma compie 20 anni, ovviamente festeggia con picchi di 3 milioni e mezzo di telespettatori. Tantissime le novità: l'arrivo di Lorella Cuccarini, nuova insegnante di danza, e la presenza delle radio. Una ventata di freschezza che premia, ascolti alla mano, il lavoro di- che lancia talenti: sono loro, poi, grazie alle radio, a continuare il loro percorso. Un esempio freschissimo: Deddy e Leonardo da alcuni giorni sono già nel palinsesto di Radio Zeta, la radio della Generazione futuro, dopo la promessa di Federica Gentile (direttrice artistica di Radio Zeta). Una breve pausa di Natale. A gennaio si ritorna. Per gli allievi ...

Ultime Notizie dalla rete : Amici rivoluzione “Cambiamo!”. Amici 20, rivoluzione Maria De Filippi. L'annuncio della conduttrice Caffeina Magazine SICILIA, IN RIVOLUZIONE ANIMALISTA SI RINNOVA CLASSE DIRIGENTE E BATTAGLIA A TUTELA ANIMALE

Le parole del segretario Nazionale Gabriella Caramanica. Si rinnovano e si rilanciamo l’azione e il radicamento del partito politico Rivoluzione Animalista sul territorio siciliano, anche e soprattutt ...

Addio Stellini, padre nobile della sanità Firmò la rivoluzione del Ca’ Foncello

Malore fatale a 85 anni, è spirato nel “suo” ospedale. Mezzo secolo al potere, ha creato una formidabile fucina di manager ...

