America's Cup 2021: come vederla in tv? Si parte con la Prada Cup: date, calendario, palinsesto (Di sabato 26 dicembre 2020) La America's Cup è uno degli eventi sportivi più importanti e prestigiosi che andranno in scena nel 2021. Stiamo infatti parlando del trofeo più antico al mondo e rappresenta una vera e propria icona: la vecchia brocca sarà messa in palio nei primi tre mesi del nuovo anno e sicuramente ne vedremo davverro delle belle nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), dove si regaterà per tutto l'inverno boreale (nell'altro emisfero sarà estate) per sapere chi potrà alzare al cielo il titolo. Si preannuncia grande spettacolo con delle imbarcazioni velocissime, realizzate grazie a investimenti milionari. Si incomincerà con la Prada Cup, che scatterà il 15 gennaio. All'evento parteciperanno l'italiana Luna Rossa, la britannica Ineos UK, la statunitense American Magic. Fino al 24 gennaio queste realtà si fronteggeranno in un round ...

