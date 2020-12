Allegri pronto al ritorno in panchina: c’è una pista caldissima (Di sabato 26 dicembre 2020) Allegri, anno nuovo e vita nuovo: l’allenatore è pronto per il grande ritorno in panchina dopo le vittorie con la Juventus e l’anno sabbatico ormai in conclusione. Dove allenerà Massimiliano Allegri il prossimo anno? E’ questa la domanda che il mondo del calcio si pone poiché sta per finire l’anno sabbatico tanto desiderato dall’ex Juventus L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 26 dicembre 2020), anno nuovo e vita nuovo: l’allenatore èper il grandeindopo le vittorie con la Juventus e l’anno sabbatico ormai in conclusione. Dove allenerà Massimilianoil prossimo anno? E’ questa la domanda che il mondo del calcio si pone poiché sta per finire l’anno sabbatico tanto desiderato dall’ex Juventus L'articolo proviene da Inews.it.

NapoliVertical : @ZZiliani Paolo qui si tratta del fatto che Allegri non ha nessuna intenzione di allenare all'estero. Gli piace il… - cliexit_ : Pronto Allegri? - Delirio897J : RT @serieAnews_com: Esonerato #Tuchel?? Massimiliano #Allegri pronto a sostituirlo?????? - giacomo94_ : RT @serieAnews_com: Esonerato #Tuchel?? Massimiliano #Allegri pronto a sostituirlo?????? - infoitsport : Allegri pronto a tornare: è in pole per la panchina di una big -