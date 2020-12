“Alex è morto” Travolto in sella alla sua bici nel giorno di Natale | una scena atroce

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 26 dicembre 2020) “Resterai sempre nel mio cuore. Per la tua gentilezza. Per le nostre belle chiacchierate. Per i tuoi consigli sul vino da regalare. Per tutte le tue vulcaniche idee. Per le nostre belle famiglie. Per la tua passione per il lavoro. Per la tua amicizia sincera. È troppo dura da accettare. Penso a Clarissa, ai tuoi figli, a tua mamma. Un dolore immenso”. Il ricordo di un amico sui social, E ancora: “Non bastava il Covid, non bastava illontano dai parenti, oggi anche la scomparsa diè stato un mio grande amico dai tempi dell’oratorio in Via Legnani, abbiamo condiviso tante cose insieme. Ricordo ancora il nostro viaggio da Saronno a Barcellona in 36 ore andata e ritorno con la tua Panda. Ricordo ancora quando mi feci conoscere mia moglie Miriam e di quel capodanno in Toscana. Non ho mai dimenticato la tua forza di volontà ...