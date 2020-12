Albano | il cantante sa già il giorno della sua morte | fan preoccupati

Leggi su youmovies

(Di sabato 26 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha fatto un’importante e inattesa confessione in diretta tv. Ma che cosa è successo? Accade tutto in quel di ‘Verissimo’.è stato il protagonista numero unopuntata odierna di ‘Verissimo‘, andato in onda, come sempre, il sabato pomeriggio su Canale 5. Ilha toccato tantissimi argomenti, non nascondendosi dietro un dito