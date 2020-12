Al via «Jazz4Christmas» | il festival online per l’Inverno Fiorentino

(Di sabato 26 dicembre 2020) Sei appuntamenti musicali in streaming con Nico Gori Swing 10tet, Maurizio Franco, Enrico Intra, GAL, Muziki, Francesco Martinelli, Funk Off e Serena Brancale

FIRENZE – Al via Jazz4Christmas, festival jazz in streaming dal 26 al 31 dicembre. Sei appuntamenti online con i protagonisti del jazz italiano per festeggiare la fine di questo sciagurato 2020. Ogni ...Nasce Jazz4Christmas, il festival jazz in streaming dal 26 al 31 dicembre 2020. Sei appuntamenti online con i protagonisti del jazz italiano e toscano per ...