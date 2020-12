"Aggrappati a questo mondo con unghie e denti. Senza sapere il perché": la riflessione di Vittorio Feltri (Di sabato 26 dicembre 2020) Una riflessione agrodolce, nel giorno di Natale. In verità più agra che dolce. A spendersi, su Twitter, è Vittorio Feltri, direttore di Libero, che come è noto non ama particolarmente il 25 dicembre, così come tutte le ricorrenze. E così ecco che Vittorio Feltri fa trapelare il suo pensiero con poche, toccanti, parole. Con il seguente cinguettio: "Ci aggrappiamo a questo mondo con le unghie e con i denti Senza sapere perché", taglia corto il direttore. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) Unaagrodolce, nel giorno di Natale. In verità più agra che dolce. A spendersi, su Twitter, è, direttore di Libero, che come è noto non ama particolarmente il 25 dicembre, così come tutte le ricorrenze. E così ecco chefa trapelare il suo pensiero con poche, toccanti, parole. Con il seguente cinguettio: "Ci aggrappiamo acon lee con i", taglia corto il direttore.

