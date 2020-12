Adele | operatrice sanitaria | sarà tra i primi a ricevere il vaccino nel V-Day | «Dopo l’iniezione nessuna pausa | farò il turno di notte» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di sabato 26 dicembre 2020)simbolico, certo. I vaccini distribuiti domani in Italia e nel resto di Europa non segneranno un cambiamento evidente nella curva dei contagi da Coronavirus. Eppure segneranno l’inizio di una fase in cui il protagonista delle cronache nonpiù solo virus ma anche il suo, tutto il suo processo di distribuzione, gli effetti, le cose che funzioneranno e quelle che invece dovranno essere corrette. Proprio per questo il Governo ha deciso di dare ancora più valore a questo V-Day, scegliendo di distribuire le prime dosi ai rappresentanti di quei “camici bianchi” per cui lo scorso novembre è stata istituita anche una Giornata Nazionale (il 20 febbraio). Oltre ai medici e agli infermieri, tra iilci saranno ...