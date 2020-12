Addio a don Bessone, è morto per Covid l’ex rettore del santuario di Vicoforte. Nel 2017 accolse le salme dei Savoia rientrate in Italia (Di sabato 26 dicembre 2020) È morto il giorno di Natale a Mondovì (Cuneo), dopo essere stato colpito dal Covid, monsignor Bartolomeo Bessone, 72 anni. Ex rettore del santuario di Vicoforte, situato nel comune piemontese e dedicato alla Natività di Maria, nel 2017 aveva accolto il rientro in Italia delle salme di re Vittorio Emanuele III e della regina Elena, traslate rispettivamente da Alessandria d’Egitto e da Montpellier. Don Bessone aveva avuto un ruolo anche nelle trattative che poi hanno portato all’operazione, avvenuta sotto l’egida del Quirinale, tra le polemiche di Anpi e centrosinistra. Sempre lui ha accettato l’insediamento delle tombe dei reali dei Savoia in una delle cappelle della cattedrale. Originario di Chiusa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) Èil giorno di Natale a Mondovì (Cuneo), dopo essere stato colpito dal, monsignor Bartolomeo, 72 anni. Exdeldi, situato nel comune piemontese e dedicato alla Natività di Maria, nelaveva accolto il rientro indelledi re Vittorio Emanuele III e della regina Elena, traslate rispettivamente da Alessandria d’Egitto e da Montpellier. Donaveva avuto un ruolo anche nelle trattative che poi hanno portato all’operazione, avvenuta sotto l’egida del Quirinale, tra le polemiche di Anpi e centrosinistra. Sempre lui ha accettato l’insediamento delle tombe dei reali deiin una delle cappelle della cattedrale. Originario di Chiusa ...

