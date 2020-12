A Natale 55 mila controlli per il covid, 823 le persone sanzionate (Di sabato 26 dicembre 2020) AGI - Nella giornata di Natale sono state 55.486 le persone sottoposte a controllo dalla polizia nell'ambito delle misure anti-covid. Lo ha reso noto il Viminale su Twitter. Ben 823 quelle sanzionate e 7 le denunciate. I controlli hanno riguardato anche 8.794 attività/esercizi commerciali: 31 i titolari sanzionati, 9 le chiusure. Nella Capitale, invece, tra la vigilia e il Natale sono state 8mila le persone identificate dagli agenti della polizia locale di Roma. In tutto sono state poco più di venti le multe emesse per la violazione delle disposizioni anti covid previste dal Dl del 18 dicembre 2020. Oltre all'opera svolta a tutela della salute collettiva, le pattuglie dei vigili, sono state impegnate nei consueti servizi di ... Leggi su agi (Di sabato 26 dicembre 2020) AGI - Nella giornata disono state 55.486 lesottoposte a controllo dalla polizia nell'ambito delle misure anti-. Lo ha reso noto il Viminale su Twitter. Ben 823 quellee 7 le denunciate. Ihanno riguardato anche 8.794 attività/esercizi commerciali: 31 i titolari sanzionati, 9 le chiusure. Nella Capitale, invece, tra la vigilia e ilsono state 8leidentificate dagli agenti della polizia locale di Roma. In tutto sono state poco più di venti le multe emesse per la violazione delle disposizioni antipreviste dal Dl del 18 dicembre 2020. Oltre all'opera svolta a tutela della salute collettiva, le pattuglie dei vigili, sono state impegnate nei consueti servizi di ...

