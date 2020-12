A Baghdad si sfiora lo scontro Iran-Usa Ecco perché

Leggi su formiche

(Di sabato 26 dicembre 2020) Venerdì sera lungo le strade diè stata fotografata una lunga colonna di mezzi Humvee dell’antiterrorismo, e il premier iracheno, Mustafa al Khadimi, ha lasciato la sua residenza per recarsi (iper-scortato) a fare visita agli uomini della sua unità d’élite. Notizie in merito già circolavano da giorni e descrivevano un’atmosfera tesissima legata a un annuncio minatorio della Lega dei Giusti, che aveva preannunciato un attacco contro gli americani durante la notte. L’organizzazione AsaIb Ahl al Haq ha una delle più aggressive milizie sciite che dall’Iraq si muovo attraverso l’eterodirezioneiana. Le autorità irachene avevano arrestato in serata un esponente del gruppo ritenendolo coinvolto nel grande attacco subito dall’ambasciata statunitense nella capitale irachena la sera del 20 dicembre (una salva di una ventina di razzi che ha colpito la ...