A 94 anni Fiorenzo chiama i Carabinieri: "È Natale e sono solo, passate per un brindisi?" (Di sabato 26 dicembre 2020) Telefona ai Carabinieri per dire che si sente solo e chiedere di poter condividere con qualcuno un brindisi natalizio. Protagonista della vicenda un 94enne di Alto Reno che ha chiamato i militari della centrale operativa di Vergato, nel Bolognese, dicendo di essere "solo in casa: non mi manca niente, mi manca solo una persona fisica con cui scambiare il brindisi di Natale. Se ci fosse un militare disponibile, 10 minuti a venire a trovarmi perché sono solo". Così, come riporta l'Ansa, dopo la telefonata gli uomini dell'Arma si sono recati a casa del signor Fiorenzo che li stava aspettando. Ai Carabinieri, il 94enne ha raccontato aneddoti di vita come quello dello ...

