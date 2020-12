A 94 anni chiama i Carabinieri per il brindisi di Natale. “Venite sono solo” (Di sabato 26 dicembre 2020) “Buongiorno, mi chiamo Malavolti Fiorenzo, ho 94 anni e sono solo in casa, non mi manca niente, mi manca solo una persona fisica con cui scambiare il brindisi di Natale. Se ci fosse un militare disponibile, 10 minuti, a venire a trovarmi perché sono solo…” È la telefonata di una persona anziana di Alto Reno Terme (BO) ai Carabinieri. abr/com su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 26 dicembre 2020) “Buongiorno, mi chiamo Malavolti Fiorenzo, ho 94in casa, non mi manca niente, mi mancauna persona fisica con cui scambiare ildi. Se ci fosse un militare disponibile, 10 minuti, a venire a trovarmi perché…” È la telefonata di una persona anziana di Alto Reno Terme (BO) ai. abr/com su Il Corriere della Città.

LaStampa : A 94 anni chiama i carabinieri per un brindisi di Natale: “Sono solo, mi venite a trovare?” - repubblica : Bologna, si sente solo a 94 anni e chiama i carabinieri a brindare - repubblica : Bologna, si sente solo a 94 anni e chiama i carabinieri a brindare [aggiornamento delle 07:44] - CorriereCitta : A 94 anni chiama i Carabinieri per il brindisi di Natale. “Venite sono solo” - Italophilia : A 94 anni chiama i carabinieri per un brindisi di Natale: “Sono solo, mi venite a trovare?” -